Le report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 pose donc la question de la présence de Roger Federer. Beaucoup de spécialistes ont évoqué l’idée que le Suisse chercherait à tout prix de gagner le fameux titre qui manque à son palmarès, à savoir l’or olympique en simple (il a été titré en double en 2008 à Pékin avec Stan Wawrinka et il a remporté l’argent en 2012 à Londres en simple).

Maintenant que les Jeux se dérouleront dans un an, ils doivent donc légitimement penser ou croire que le Bâlois poussera sa carrière au moins jusqu’en 2021. On en saura plus très vite normalement…