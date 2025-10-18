Lors de son passage dans l’émission « Nothing Major Show », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Valentin Vacherot a raconté sa rencontre avec Roger Federer après son incroyable sacre à Shanghai le week‐end dernier.
« Il était là pendant les cinq derniers jours. Ma petite amie l’a vu 15 fois, moi aucune. Je n’arrêtais pas de le manquer. Puis, le matin de la finale, alors que je sortais pour m’échauffer, il est sorti du tunnel. Il m’a vu et m’a dit : ‘Ah, enfin, je te vois !’ Nous avons discuté pendant environ 20 secondes avant que je n’entre sur le court. Après la finale, j’ai passé environ 45 minutes avec lui au restaurant des joueurs. C’était vraiment la cerise sur le gâteau d’une semaine incroyable. Je ne savais même pas quoi dire, j’ai fini par marmonner ! Il a parlé pendant 90 % du temps, je me suis contenté d’écouter. Il m’a dit des choses vraiment intéressantes et m’a même donné un ou deux conseils. C’était irréel. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 13:46