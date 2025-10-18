AccueilATPValentin Vacherot sur Roger Federer : "J'ai passé 45 minutes au restaurant...
Valentin Vacherot sur Roger Federer : « J’ai passé 45 minutes au restau­rant avec lui et il a parlé 90% du temps. Je me suis contenté d’écouter, c’était irréel »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de son passage dans l’émis­sion « Nothing Major Show », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Valentin Vacherot a raconté sa rencontre avec Roger Federer après son incroyable sacre à Shanghai le week‐end dernier. 

« Il était là pendant les cinq derniers jours. Ma petite amie l’a vu 15 fois, moi aucune. Je n’ar­rê­tais pas de le manquer. Puis, le matin de la finale, alors que je sortais pour m’échauffer, il est sorti du tunnel. Il m’a vu et m’a dit : ‘Ah, enfin, je te vois !’ Nous avons discuté pendant environ 20 secondes avant que je n’entre sur le court. Après la finale, j’ai passé environ 45 minutes avec lui au restau­rant des joueurs. C’était vrai­ment la cerise sur le gâteau d’une semaine incroyable. Je ne savais même pas quoi dire, j’ai fini par marmonner ! Il a parlé pendant 90 % du temps, je me suis contenté d’écouter. Il m’a dit des choses vrai­ment inté­res­santes et m’a même donné un ou deux conseils. C’était irréel. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 13:46

