Lors de son passage dans l’émis­sion « Nothing Major Show », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Valentin Vacherot a raconté sa rencontre avec Roger Federer après son incroyable sacre à Shanghai le week‐end dernier.

« Il était là pendant les cinq derniers jours. Ma petite amie l’a vu 15 fois, moi aucune. Je n’ar­rê­tais pas de le manquer. Puis, le matin de la finale, alors que je sortais pour m’échauffer, il est sorti du tunnel. Il m’a vu et m’a dit : ‘Ah, enfin, je te vois !’ Nous avons discuté pendant environ 20 secondes avant que je n’entre sur le court. Après la finale, j’ai passé environ 45 minutes avec lui au restau­rant des joueurs. C’était vrai­ment la cerise sur le gâteau d’une semaine incroyable. Je ne savais même pas quoi dire, j’ai fini par marmonner ! Il a parlé pendant 90 % du temps, je me suis contenté d’écouter. Il m’a dit des choses vrai­ment inté­res­santes et m’a même donné un ou deux conseils. C’était irréel. »