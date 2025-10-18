Lors de son passage en conférence de presse sur l’ATP 250 de Stockholm où il affrontera Denis Shapovalov ce samedi pour une place en finale, Holger Rune est revenu sur l’un des fléaux du monde moderne : les insultes et menaces sur les réseaux sociaux.
Un vrai problème auquel n’échappe pas les sportifs professionnels à cause notamment des paris sportifs.
« J’essaie de ne pas lire ce genre de choses, car c’est vraiment méchant. Mais je reçois beaucoup de menaces de mort, tant contre moi que contre ma famille. Je trouve absurde que des gens puissent écrire de telles choses . C’est un gros problème pour le sport, mais vous ne devriez pas les écouter, car vous ne devriez jamais accepter ce genre de propos de la part de vos détracteurs. On s’y habitue mais je crois que nous l’avons signalé à la police une ou deux fois et le problème a été résolu, mais pour le reste, on passe outre. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 14:14