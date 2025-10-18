AccueilATPATP - StockholmHolger Rune tire la sonnette d'alarme : "Je reçois beaucoup de menaces...
ATP - Stockholm

Holger Rune tire la sonnette d’alarme : « Je reçois beau­coup de menaces de mort, tant contre moi que contre ma famille. J’essaie de ne pas lire ce genre de choses parce qu’elles sont vrai­ment méchantes »

Thomas S
Par Thomas S

-

220
Tennis : Wimbledon 2024 -

Lors de son passage en confé­rence de presse sur l’ATP 250 de Stockholm où il affron­tera Denis Shapovalov ce samedi pour une place en finale, Holger Rune est revenu sur l’un des fléaux du monde moderne : les insultes et menaces sur les réseaux sociaux.

Un vrai problème auquel n’échappe pas les spor­tifs profes­sion­nels à cause notam­ment des paris sportifs. 

« J’essaie de ne pas lire ce genre de choses, car c’est vrai­ment méchant. Mais je reçois beau­coup de menaces de mort, tant contre moi que contre ma famille. Je trouve absurde que des gens puissent écrire de telles choses . C’est un gros problème pour le sport, mais vous ne devriez pas les écouter, car vous ne devriez jamais accepter ce genre de propos de la part de vos détrac­teurs. On s’y habitue mais je crois que nous l’avons signalé à la police une ou deux fois et le problème a été résolu, mais pour le reste, on passe outre. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 14:14

Article précédent
Valentin Vacherot sur Roger Federer : « J’ai passé 45 minutes au restau­rant avec lui et il a parlé 90% du temps. Je me suis contenté d’écouter, c’était irréel »
Article suivant
Opposé à Carlos Alcaraz en finale pour un sacré pactole, Jannik Sinner calme le jeu : « Ce sera un match diffi­cile, mais je le répète : la dyna­mique est très diffé­rente de celle des tour­nois du Grand Chelem ou des Masters 1000 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.