Lors de son passage en confé­rence de presse sur l’ATP 250 de Stockholm où il affron­tera Denis Shapovalov ce samedi pour une place en finale, Holger Rune est revenu sur l’un des fléaux du monde moderne : les insultes et menaces sur les réseaux sociaux.

Un vrai problème auquel n’échappe pas les spor­tifs profes­sion­nels à cause notam­ment des paris sportifs.

« J’essaie de ne pas lire ce genre de choses, car c’est vrai­ment méchant. Mais je reçois beau­coup de menaces de mort, tant contre moi que contre ma famille. Je trouve absurde que des gens puissent écrire de telles choses . C’est un gros problème pour le sport, mais vous ne devriez pas les écouter, car vous ne devriez jamais accepter ce genre de propos de la part de vos détrac­teurs. On s’y habitue mais je crois que nous l’avons signalé à la police une ou deux fois et le problème a été résolu, mais pour le reste, on passe outre. »