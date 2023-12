Ancienne 110e joueuse mondiale et désor­mais direc­trice du Masters 1000 de Montréal depuis qu’elle a succédé à Eugène Lapierre le 22 octobre dernier, Valérie Tétreault est la seule femme aux commandes d’un tournoi de ce rang sur le circuit ATP.

Interrogée par Tennis Majors, elle a notam­ment fait part de son éton­ne­ment lors­qu’elle a assisté pour la première fois à une réunion.

« Mais je dois vous dire que j’ai été assez choquée, en fait, lorsque j’ai rejoint mes premiers meetings ATP, et notam­ment au niveau Masters 1000, j’étais la seule femme autour de la table. Cela m’a un peu choqué, car vous savez, vous êtes en 2023 et donc vous pensez que lorsque nous parlons autant de diver­sité et d’in­clu­sion, une orga­ni­sa­tion comme l’ATP ne serait pas néces­sai­re­ment ainsi. Mais il reste encore beau­coup de travail à faire. »