Au cours d’une récente inter­view accordée à nos confrères argen­tins de La Nacion, Dante Bottini s’est montré globa­le­ment très élogieux lors­qu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son ancien joueur, Grigor Dimitrov. Mais il y a un petit bémol…

« C’est un joueur excep­tionnel, l’un des plus talen­tueux du circuit. Physiquement, il est égale­ment extra­or­di­naire, il prend grand soin de lui, c’est une bête. C’est l’un des plus grands talents du tennis, il frappe des coups que presque personne d’autre ne fait. Son revers slicé est dingue, son revers à une main aussi. C’est un joueur que l’on a plaisir à regarder, on paie son billet pour lui. Quand il est mauvais, on a envie de partir du stade parce qu’il n’est presque pas compé­titif, c’est sa grande faiblesse. Il souffre quand il n’est pas bien émotion­nel­le­ment et il le trans­fère sur le terrain, ça se voit. Maintenant, quand il est heureux, il est capable de tout et vous donner le meilleur spec­tacle qui soit. »