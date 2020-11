En cette fin de saison, l’heure est aux bilans statistiques vis-à-vis d’une saison 2020 bien particulière. Et lorsqu’on se penche sur les joueurs ayant remporté le plus de sets décisifs (en trois ou en cinq manches), Stan Wawrinka se hisse à la première place avec sept sets décisifs remportés contre trois perdus. Daniil Medvedev (9-4) et Cristian Garin (9-4) complètent le podium.

2020 Stats recap : Best deciders %



Wawrinka 70.00 (7-3)

Medvedev 69.23 (9-4)

Garin 69.23 (9-4)

Cilic 66.67 (8-4)

Schwartzman 64.29 (9-5)

Rublev 63.64 (7-4)

Zverev 63.64 (7-4)

Ruud 63.64 (7-4)

Paire 61.54 (8-5)



min 10 matches — enrico maria riva (@enricomariariva) November 24, 2020