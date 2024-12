Alors que la huitième édition de la Laver n’aura lieu qu’en septembre 2025 à San Francisco, Roger Federer et son agent Tony Godsick, co‐fondateurs de la compé­ti­tion en 2017, ont déjà frappé un gros coup en assu­rant la présence de Carlos Alcaraz pour la deuxième année consécutive.

Une très bonne nouvelle égale­ment pour le nouveau capi­taine de la Team Europe, qui s’est exprimé sur le site de la Laver Cup.

« Carlos est un talent unique en son genre. Sa vitesse, son énergie et sa capa­cité à s’élever dans les grands moments sont inéga­lées et je suis ravi de l’avoir avec nous au sein de Team Europe. Il inspire tous ceux qui l’en­tourent et sa présence dans l’équipe nous rend plus forts. »