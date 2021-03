Vainqueur d’une finale dans laquelle il était plutôt mal embarqué face à Stefanos Tsitsipas sur le tournoi d’Acapulco (6–4, 7–6), Alexander Zverev s’est présenté en confé­rence de presse d’après match avec la « banane ». Satisfait d’avoir pu remporter un 14e titre en carrière à seule­ment 23 ans, le joueur alle­mand n’a en revanche pas oublié son objectif principal.

« Je suis peut‐être le joueur avec le plus de titres actuel­le­ment sur tous les joueurs de de ma géné­ra­tion, mais Dominic (Thiem) en a plus que moi (17 contre 14, ndlr). En fin de compte, c’est quelque chose qui sonne bien, c’est l’une de ces statis­tiques que vous aimez entendre puisque tous les joueurs se battent pour cela : jouer des finales et gagner des titres. Après une semaine comme celle‐ci, je dois dire que je suis extrê­me­ment satis­fait de mon résultat. Mais mon objectif reste le même : gagner sur les grands tour­nois du circuit, et, surtout, remporter un tournoi du Grand Chelem. »