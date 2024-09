Après sa défaite face à Taylor Fritz, Sascha s’est présenté en confé­rence de presse et il a été très vite ques­tionné sur la réalité du circuit et la densité du calen­drier qui est décriée depuis un bout de temps.

Après avoir expliqué que les joueurs n’avaient fina­le­ment aucun pouvoir, le ton est monté d’un cran avec un jour­na­liste qui insistait.

Excédé, Alexander a alors sorti un argu­ment choc pour clore défi­ni­ti­ve­ment le débat.

« Ok, je t’écoute et on boycot­tera. On arrête la compé­ti­tion, on boycot­tera, et alors ? Tu penses que ça va changer quelque chose ? On perdrait de l’argent, d’autres joueurs pren­draient notre place, et rien. Maintenant je fais simple­ment confiance aux mesures prises par la PTPA pour que l’on puisse nous écouter, mais c’est un problème qui, à court terme, n’a pas de solution »