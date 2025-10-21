La rela­tion entre Becker et Zverev, c’est un peu je t’aime moi non plus. Dernièrement dans le podcast de Petkovic, Boum Boum a encore critiqué Sascha, ce qui devient une vraie habi­tude. Une atti­tude que Zverev a voulu décrypter.

« Je pense qu’il se préoc­cupe rela­ti­ve­ment peu de moi, pour être honnête. Je pense qu’il cherche un peu d’at­ten­tion, et il l’ob­tient à travers moi. Malheureusement, c’est le cas. Mais ça m’est égal main­te­nant. Tout va s’ar­ranger et je suis plein de confiance et je sais que je vais retrouver ma forme et jouer à nouveau du bon tennis. Sur la fin de la saison, il y a des tour­nois que j’aime vrai­ment en salle, Vienne et Paris, où j’ai gagné l’année dernière »