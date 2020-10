Ce ne sera bientôt plus possible de ne pas le connaître. Carlos Alcaraz avance vite. Très vite. La pépite espagnole a remporté ce dimanche le tournoi d’Alicante. Il a battu son compatriote Pedro Martinez 7-6(6), 6-3. A 17 ans et cinq mois il devient le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à remporter trois challengers derrière Richard Gasquet.

Le fan de Rafael Nadal enchaîne après son titre à Barcelone juste avant Alicante, et celui de Trieste à la fin du mois d’août.

Alcaraz grimpera à la 135ème place du classement ATP dès lundi. Il fait assurément partie des plus grands espoirs du tennis mondial.