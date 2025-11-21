Après la défaite de Jan Lennard Struff face à Tomas Martin Etcheverry lors du premier match du quart de finale entre l’Allemagne et l’Argentine ce jeudi, Alexander Zverev n’avait pas le droit à l’er­reur face à Francisco Cerundolo. Et le 3e joueur mondial n’a pas tremblé en s’im­po­sant, 6–4, 7–6(3), en 1h35 de jeu.

De passage en confé­rence de presse après la victoire en double de ses compa­triotes Krawietz et Puetz, l’Allemand a tenu à rendre hommage à son adver­saire, à sa manière…

« Je connais très bien Francisco, je connais très bien Tommy (Etcheverry), ce sont deux des gars les plus sympas du circuit. Ils sont incroya­ble­ment gentils. Personnellement, et c’est mon avis, vous pouvez le prendre comme un compli­ment ou comme une critique, Francisco mérite un meilleur clas­se­ment. Il devrait cher­cher à comprendre les raisons de sa situa­tion actuelle et travailler dessus. Sur terre battue comme sur dur, vu sa perfor­mance d’au­jourd’hui, il devrait être tout près du top 10, voire y figurer. C’est mon opinion. J’ai joué contre lui à de très nombreuses reprises. Il m’a battu à plusieurs reprises. J’ai toujours dit la même chose : pour moi, il est bien meilleur que son classement. »