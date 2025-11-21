Après la défaite de Jan Lennard Struff face à Tomas Martin Etcheverry lors du premier match du quart de finale entre l’Allemagne et l’Argentine ce jeudi, Alexander Zverev n’avait pas le droit à l’erreur face à Francisco Cerundolo. Et le 3e joueur mondial n’a pas tremblé en s’imposant, 6–4, 7–6(3), en 1h35 de jeu.
De passage en conférence de presse après la victoire en double de ses compatriotes Krawietz et Puetz, l’Allemand a tenu à rendre hommage à son adversaire, à sa manière…
« Je connais très bien Francisco, je connais très bien Tommy (Etcheverry), ce sont deux des gars les plus sympas du circuit. Ils sont incroyablement gentils. Personnellement, et c’est mon avis, vous pouvez le prendre comme un compliment ou comme une critique, Francisco mérite un meilleur classement. Il devrait chercher à comprendre les raisons de sa situation actuelle et travailler dessus. Sur terre battue comme sur dur, vu sa performance d’aujourd’hui, il devrait être tout près du top 10, voire y figurer. C’est mon opinion. J’ai joué contre lui à de très nombreuses reprises. Il m’a battu à plusieurs reprises. J’ai toujours dit la même chose : pour moi, il est bien meilleur que son classement. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 13:13