Alors que le capitaine de l’équipe de France, Paul‐Henri Mathieu, a dévoilé une sélection de quatre joueurs pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italien du 18 au 23 novembre, Benoît Maylin s’est étonné de l’absence de Corentin Moutet, récent finaliste sur l’ATP 250 d’Almaty (battu par Medvedev) et précieux lors du dernier rassemblement en Croatie.
Notre confrère va même plus loin en expliquant qu’Ugo Humbert aurait dû passer derrière Moutet et Arthur Rinderknech, qui fait l’unanimité suite à son magnifique parcours sur le Masters 1000 de Shanghai.
🇫🇷 « Si je suis capitaine, je mets directement Rinderknech et Moutet sans réfléchir deux secondes. Une équipe pour la Coupe Davis, tu dois la faire au mérite par rapport aux meilleurs du moment. Et je ne peux pas mettre Ugo Humbert… »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 21, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/7tNLKvw55m
« Si tu fais une équipe, tu fais une équipe au mérite par rapport à ceux qui jouent très bien en ce moment. Je ne peux pas mettre Ugo Humbert. Il fait une finale (à Stockholm) mais il ne fait pas grand chose sur son parcours. Il est en finale parce que Rune abandonne (en demi‐finales) et en finale il n’existe absolument pas. Si je suis capitaine et que je dois mettre deux mecs, je mets directement Rinderknech et Moutet, je ne réfléchis pas deux secondes. »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 14:14