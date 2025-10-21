AccueilCoupe DavisBenoît Maylin, sur la sélection de Paul-Henri Mathieu : "Je ne peux...
Coupe DavisFrance

Benoît Maylin, sur la sélec­tion de Paul‐Henri Mathieu : « Je ne peux pas mettre Ugo Humbert. Tu dois faire une équipe au mérite. Si je suis capi­taine, je mets direc­te­ment Rinderknech et Moutet. Je ne réflé­chis pas deux secondes »

Thomas S
Par Thomas S

-

203

Alors que le capi­taine de l’équipe de France, Paul‐Henri Mathieu, a dévoilé une sélec­tion de quatre joueurs pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italien du 18 au 23 novembre, Benoît Maylin s’est étonné de l’ab­sence de Corentin Moutet, récent fina­liste sur l’ATP 250 d’Almaty (battu par Medvedev) et précieux lors du dernier rassem­ble­ment en Croatie.

Notre confrère va même plus loin en expli­quant qu’Ugo Humbert aurait dû passer derrière Moutet et Arthur Rinderknech, qui fait l’una­ni­mité suite à son magni­fique parcours sur le Masters 1000 de Shanghai. 

« Si tu fais une équipe, tu fais une équipe au mérite par rapport à ceux qui jouent très bien en ce moment. Je ne peux pas mettre Ugo Humbert. Il fait une finale (à Stockholm) mais il ne fait pas grand chose sur son parcours. Il est en finale parce que Rune aban­donne (en demi‐finales) et en finale il n’existe abso­lu­ment pas. Si je suis capi­taine et que je dois mettre deux mecs, je mets direc­te­ment Rinderknech et Moutet, je ne réflé­chis pas deux secondes. »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 14:14

Article précédent
Arthur Rinderknech prend une déci­sion diffi­cile, un autre Français en profite
Article suivant
Bertolucci vole au secours de Sinner : « Il nous a fait gagner la Coupe Davis deux fois, ça suffit ! Maintenant, les médias vont recom­mencer avec les mêmes conne­ries : qu’il parle alle­mand, qu’il vit à Monte‐Carlo, qu’il a une Ferrari »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.