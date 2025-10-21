Alors que le capi­taine de l’équipe de France, Paul‐Henri Mathieu, a dévoilé une sélec­tion de quatre joueurs pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italien du 18 au 23 novembre, Benoît Maylin s’est étonné de l’ab­sence de Corentin Moutet, récent fina­liste sur l’ATP 250 d’Almaty (battu par Medvedev) et précieux lors du dernier rassem­ble­ment en Croatie.

Notre confrère va même plus loin en expli­quant qu’Ugo Humbert aurait dû passer derrière Moutet et Arthur Rinderknech, qui fait l’una­ni­mité suite à son magni­fique parcours sur le Masters 1000 de Shanghai.

🇫🇷 « Si je suis capi­taine, je mets direc­te­ment Rinderknech et Moutet sans réflé­chir deux secondes. Une équipe pour la Coupe Davis, tu dois la faire au mérite par rapport aux meilleurs du moment. Et je ne peux pas mettre Ugo Humbert… »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/7tNLKvw55m — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 21, 2025

« Si tu fais une équipe, tu fais une équipe au mérite par rapport à ceux qui jouent très bien en ce moment. Je ne peux pas mettre Ugo Humbert. Il fait une finale (à Stockholm) mais il ne fait pas grand chose sur son parcours. Il est en finale parce que Rune aban­donne (en demi‐finales) et en finale il n’existe abso­lu­ment pas. Si je suis capi­taine et que je dois mettre deux mecs, je mets direc­te­ment Rinderknech et Moutet, je ne réflé­chis pas deux secondes. »