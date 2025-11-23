Toujours aussi dominant, comme depuis le début de ces phases finales, Matteo Berrettini a facilement dominé Pablo Carreno Busta pour le premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne.
Auteur de la 11e victoire d’affilé dans cette compétition, le Transalpin a fait part de sa fierté et de ses encouragements pour son compatriote Flavio Cobolli, opposé à Jaume Munar.
« C’est difficile de parler, je suis super heureux et ému. Mais nous devons rester les pieds sur terre, maintenant il y a Flavio… et espérons que ce soit seulement Flavio ! Merci beaucoup à tous pour votre soutien ! Ce matin, j’étais un peu tendu, comme il se doit, mais au final, le plus important, c’est le résultat et d’en profiter, alors je me suis dit de rester détendu sur le terrain et de ne penser qu’au point suivant. Peu importe qui entre sur le terrain ou qui reste à la maison : l’équipe est grande, nous sommes beaucoup de gars qui jouons bien au tennis, qui s’apprécient et qui essaient de donner le meilleur d’eux‐mêmes sur le terrain. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 17:57