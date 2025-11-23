Toujours aussi domi­nant, comme depuis le début de ces phases finales, Matteo Berrettini a faci­le­ment dominé Pablo Carreno Busta pour le premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne.

Auteur de la 11e victoire d’af­filé dans cette compé­ti­tion, le Transalpin a fait part de sa fierté et de ses encou­ra­ge­ments pour son compa­triote Flavio Cobolli, opposé à Jaume Munar.

« C’est diffi­cile de parler, je suis super heureux et ému. Mais nous devons rester les pieds sur terre, main­te­nant il y a Flavio… et espé­rons que ce soit seule­ment Flavio ! Merci beau­coup à tous pour votre soutien ! Ce matin, j’étais un peu tendu, comme il se doit, mais au final, le plus impor­tant, c’est le résultat et d’en profiter, alors je me suis dit de rester détendu sur le terrain et de ne penser qu’au point suivant. Peu importe qui entre sur le terrain ou qui reste à la maison : l’équipe est grande, nous sommes beau­coup de gars qui jouons bien au tennis, qui s’ap­pré­cient et qui essaient de donner le meilleur d’eux‐mêmes sur le terrain. »