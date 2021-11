🎾Así serán los cuartos de final



🏟️Turín

🇮🇹Italia vs. Croacia🇭🇷



🏟️Innsbruck

🇬🇧Gran Bretaña vs. Alemania🇩🇪



🏟️Madrid

🇷🇸Serbia vs. Kazajistán🇰🇿



🏟️Madrid

🇷🇺RTF vs. Suecia🇸🇪#DavisCupFinals #byRakuten