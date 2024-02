Pour sa première rencontre en tant que capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Paul‐Henri Mathieu n’a pas hésité à envoyer des messages clairs, notam­ment aux absents.

Après s’être montré assez cash concer­nant l’ab­sence d’Arthur Fils, l’an­cien 12e joueur mondial, inter­rogé après la victoire face à Taïwan en match de barrage (3−0), a tenu à affirmer qu’il n’y avait pas de véri­table hiérar­chie. Arthur Fils et Ugo Humbert sont prévenus.

« Je suis très content de ce premier week‐end en tant que capi­taine. Ils ont tous été très sérieux et ont très bien préparé cette rencontre. La suite ? On a la chance d’avoir un vivier de joueurs très impor­tant, l’équipe n’ap­par­tient à personne, tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance. Avant le prochain tour (phase de groupes, en septembre), il y aura les Jeux Olympiques à Paris, les places seront chères. Ils vont gagner leur sélec­tion avec leur clas­se­ment. Nous, on sera à leur service pour qu’ils soient dans les meilleures dispo­si­tions possibles. »