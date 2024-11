En confé­rence de presse après sa victoire en double avec Jannik Sinner, ayant permis à l’Italie de s’im­poser face à l’Argentine et donc d’at­teindre le dernier carré de la Coupe Davis, Matteo Berrettini a encensé son compatriote.

« Lorsque vous jouez aux côtés de Sinner, la pres­sion diminue un peu. Vous savez qu’il va jouer de façon incroyable », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2021.

Berrettini. “When you are playing along­side Sinner the pres­sure is off a bit. You know he will play unbe­lie­vable!”. pic.twitter.com/kmBFymBIJm