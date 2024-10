Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Alcaraz, Rafa a abordé le sujet de la Coupe Davis ainsi que le processus qui l’a conduit à prendre sa déci­sion finale.

« J’ai pris ma déci­sion il y a quelques semaines, la vérité est que cela m’a pris du temps, mais après les Jeux olym­piques, j’ai eu quelques semaines pour réflé­chir, pour réaliser certaines choses et répondre à certaines ques­tions qui m’ont permis de voir que c’était la bonne déci­sion aujourd’hui. Serai‐je prêt pour la Coupe Davis ? Sur le plan émotionnel, oui, c’est certain ; sur le plan physique et tennis­tique, j’ai encore un mois devant moi. Je me prépa­rerai, j’es­saierai d’être en forme pour aider l’équipe à gagner. Si je me sens prêt et que le capi­taine est du même avis, ce sera sa déci­sion. Si je ne me sens pas prêt, je serai le premier à m’éloi­gner et à voir comment je peux aider. Je dois d’abord être celle qui se sent compé­ti­tive pour entrer en lice, ensuite on peut gagner ou perdre, cela fait partie du sport. Si je ne suis pas à 100 % ou si je suis loin de gagner mon match, je n’irai pas sur le terrain »