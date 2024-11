De passage en confé­rence de presse avant le début des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, où il fera ses adieux au tennis, Rafael Nadal a répondu à de nombreuses ques­tions et tenu à mettre les choses au clair.

« Je ne suis pas là pour prendre ma retraite, je suis là pour aider l’équipe. C’est ma dernière semaine, mais c’est une compé­ti­tion par équipe, et le plus impor­tant est d’aider l’équipe, de rester concentré et de bien faire. Les concur­rents et les condi­tions sont diffi­ciles. Les émotions sont pour la fin, en atten­dant, vous devez vous concen­trer sur ce que vous avez à faire. »

L’Espagne affron­tera les Pays Bas en quarts de finale mardi !