Nous avons contacté ce matin le coach de Félix Auger-Aliassime pour faire un point concernant l’officialisation de sa participation à l’UTS de Patrick Mouratoglou : « Cela fait maintenant deux semaines que nous sommes à la Mouratoglou Academy, on s’entraîne dans des conditions optimales. Félix a tapé avec Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Alexei Popyrin, c’est vraiment très positif. On continue notre travail foncier à la fois physique et technique, c’est comme si on était en « off season ». Comme il y avait l’opportunité de jouer prochainement des matchs dans le cadre de l’UTS et que l’on est sur place, on a décidé d’y participer d’autant que Félix a besoin de mettre en pratique en match ce que l’on a travaillé. Même s’il s’agit d’une exhibition, la tension d’un vrai duel change la donne et Félix a hâte de pouvoir se confronter aux joueurs déjà inscrits dans cette compétition. Pour l’instant, on sait que Felix jouera deux matchs sur un week-end, le format va être bientôt précisé. Ici à Sophia Antoplis, on sent que tout le monde est très motivé par cet évènement. C’est positif. La crise liée au Covid-19 semble s’éloigner. On est dans l’optimisme, ça fait du bien. »