Les années se suivent et se ressemblent presque. Chez les juniors filles, après la première place en 2019 de la Bretonne Clara Burel, c’est Elsa Jacquemot, la lyonnaise qui termine sur la plus haut marche du podium en 2020. On rappelle qu’Elsa avait remporté Roland-Garros en octobre succédant à une certaine Kiki Mladenovic. Chez les garçons, Harold Mayot, lauréat à Melbourne clôt aussi sa superbe saison à la place de numéro 1. Ce doublé historique est une vraie bonne nouvelle pour le tennis tricolore.