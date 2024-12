Invité il y a quelques jours de l’émis­sion Moscato Show sur RMC Sports, Richard Gasquet, supporter du Paris‐Saint‐Germain, a dû répondre à une ques­tion piège : verra‐t‐on en premier le PSG gagner la Ligue des Champions ou un Français vain­queur d’un Grand Chelem ?

Et l’ac­tuel 129e mondial préfère croire en ses jeunes collègues et compa­triotes du circuit pour réaliser ce qui n’a plus fait depuis 1983 et un certain Yannick Noah.

« Un Français vain­queur d’un Grand Chelem. Et si vous me demandez qui, je dirais Mpetshi Perricard ou Arthur Fils et peut‐être Ugo Humbert aussi. »