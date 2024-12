Après avoir adoubé son jeune compa­triote, Joao Fonseca, tombeur d’Arthur Fils et de Jakub Mensik sur le Masters de la nouvelle géné­ra­tion, Gustavo Kuerten, dans une récente inter­view accordé au média Exame, a donné son point de vue sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il est toujours diffi­cile de faire des compa­rai­sons entre géné­ra­tions, mais le tennis actuel est à un niveau impres­sion­nant. Sinner et Alcaraz ont montré un tennis de très haute qualité, avec une combi­naison de puis­sance, de vitesse et de tech­ni­cité vrai­ment remar­quable. D’une certaine manière, ils amènent le jeu vers de nouveaux sommets. Cependant, il est impor­tant de rappeler que Federer, Nadal et Djokovic ont dominé le sport pendant près de deux décen­nies, ce qui est sans précé­dent. Non seule­ment ils ont remporté un nombre incroyable de titres, mais ils ont aussi constam­ment élevé le niveau de leur jeu et se sont adaptés au fil du temps. Ce que nous pouvons dire, c’est que Sinner et Alcaraz ont le poten­tiel de former une riva­lité histo­rique. Ils ont déjà partagé les quatre tour­nois du Grand Chelem en 2024, ce qui constitue un exploit remar­quable. Mais il est encore trop tôt pour les comparer direc­te­ment aux Big Three. Ce qui rend cette nouvelle géné­ra­tion parti­cu­liè­re­ment exci­tante, c’est qu’elle semble s’ap­puyer sur l’hé­ri­tage des Big Three, en incor­po­rant des éléments de chacun de ses jeux et en ajou­tant ses propres inno­va­tions. C’est une période très exci­tante pour le tennis, et il sera fasci­nant de voir comment cette histoire se dérou­lera dans les années à venir. »