Quand on est capitaine de son équipe, on se doit d’avoir des moments d’intimité avec le joueur qui se démène sur le court. C’est exactement ce climat qu’à voulu instaurer d’emblée André Agassi avec Reilly Opelka qui ouvrait cette 9ème édition de la Laver Cup.
agassi jumping lmao 😭 i love him— ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) September 19, 2025
pic.twitter.com/6B9ndJskyZ
Sauf qu’André avait oublié un détail qui a son importance. Il mesure 1m80 alors que le géant Reilly culmine à 2m11.
Du coup, pour faire un check cela peut devenir vraiment compliqué…
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 11:09