AccueilInsoliteAgassi a beau sauté, Opelka est un géant...
InsoliteVidéosLaver Cup

Agassi a beau sauté, Opelka est un géant…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

71
Screenshot

Quand on est capi­taine de son équipe, on se doit d’avoir des moments d’in­ti­mité avec le joueur qui se démène sur le court. C’est exac­te­ment ce climat qu’à voulu instaurer d’emblée André Agassi avec Reilly Opelka qui ouvrait cette 9ème édition de la Laver Cup.

Sauf qu’André avait oublié un détail qui a son impor­tance. Il mesure 1m80 alors que le géant Reilly culmine à 2m11.

Du coup, pour faire un check cela peut devenir vrai­ment compliqué…

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 11:09

Article précédent
Andy Roddick a retourné sa veste : « Lancer un événe­ment qui repose essen­tiel­le­ment sur l’ex­pé­rience que vous vivez en tant que télé­spec­ta­teur ou fan pendant trois jours est quelque chose qui n’a pas été suffi­sam­ment fait dans le tennis »
Article suivant
Fonseca lance le reste du monde et prend un kiff monu­mental : « À la fin du deuxième match, l’équipe était un peu apathique dans les vestiaires, et j’ai commencé à sauter de joie et à lui donner de l’énergie, en disant que je pouvais gagner »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.