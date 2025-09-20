Quand on est capi­taine de son équipe, on se doit d’avoir des moments d’in­ti­mité avec le joueur qui se démène sur le court. C’est exac­te­ment ce climat qu’à voulu instaurer d’emblée André Agassi avec Reilly Opelka qui ouvrait cette 9ème édition de la Laver Cup.

agassi jumping lmao 😭 i love him

Sauf qu’André avait oublié un détail qui a son impor­tance. Il mesure 1m80 alors que le géant Reilly culmine à 2m11.

Du coup, pour faire un check cela peut devenir vrai­ment compliqué…