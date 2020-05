Vendredi, Novak Djokovic a terminé une semaine assez spéciale sur Instagram. Féru de live mais aussi de sciences et de méditation, le Serbe avait convié Jay Shetty présenté comme un « conférencier » axé sur la motivation.

Leur discussion a encore atteint des niveaux assez lunaires. Et l’on retiendra deux moments décisifs dans cette discussion. Celui où Jay Shetty nous expliqua avec un aplomb mémorable que « les meilleurs moments de votre vie sont les plus humiliants »...et celui quand, avant de clore les débats, les deux amis se sont livrés en live à une séance de méditation à l’aide d’exercices sonores, de visualisation et de respiration. No comment…