Lynette Federer : « Allez Roger contrôle‐toi, prends sur toi »

A l’oc­ca­sion de la fête natio­nale Suisse, on vous propose un petit flash back autour de la jeunesse du plus célèbre des helvé­tiques : Roger Federer. En effet, en 2006, inter­rogée par le Telegraph sa maman en quelques mots simples avait dépeint le carac­tère et l’am­bi­tion de son fils.

« Quand il se compor­tait mal nous lui disions que son atti­tude nous déran­geait, on n’ar­rê­tait pas de lui répéter : « Allez Roger contrôle‐toi, prends sur toi » Quand il jouait au foot, il pleu­rait aussi. Je lui disais que perdre un match n’était pas une si grande catas­trophe. Mais cela montrait bien à quel point il était déter­miné à réussir »