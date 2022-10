Ancien 64e joueur mondial et coach réputé au sein du circuit WTA pour s’être notam­ment occupé de Victoria Azarenka, Johanna Konta ou Jessica Pegula, Michael Joyce est surtout connu pour avoir entraîné l’an­cienne cham­pionne Maria Sharapova de 2004 à 2011, période au cours de laquelle la Russe a remporté trois tour­nois du Grand Chelem et est devenue numéro une mondiale.

Lors d’un récent podcast, Joyce s’est notam­ment exprimé sur les rela­tions parfois tendues entre la Tsarine et ses collègues de travail mais égale­ment au sujet de l’image froide et calcu­la­trice que renvoyait sa joueuse.

« Je veux dire, beau­coup de gens ont juste supposé qu’elle était comme elle était juste parce que c’était son image. Ce n’était pas très inten­tionnel et je ne pense pas que c’était quelque chose comme si elle venait de se réveiller un jour et était comme ça. Vous savez, j’ai entraîné beau­coup de personnes diffé­rentes, tout le monde est diffé­rent et Maria était du genre très compé­ti­tive. Elle est même super compé­ti­tive au tennis et à peu près dans tout ce qu’elle fait. Les filles n’osaient pas vrai­ment l’appro­cher non plus, parce que vous savez, elles pensaient en quelque sorte que c’était une garce ou quoi que ce soit d’autre. Ce n’est pas comme si les gens sautaient pour être amis avec elle. Alors elle s’est en quelque sorte contentée de vaquer à ses occupations. »