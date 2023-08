Interrogé sur l’idée d’un jour s’ins­crire en double avec sa femme, la « Monf » laisse planer le doute même s’il pense que ce serait peut‐être une expe­rience à mener quand il sera dans une dyna­mique de fin de carrière.

« Et pour­quoi pas ? Vous savez, pour­quoi ne pas jouer une fois en double mixte ? Pourquoi pas ? Mais le fait est que c’est diffi­cile pour moi de jouer en simple et en double. Mais j’ai le senti­ment que lorsque ce sera la fin, j’es­saierai de jouer en double. Et j’es­père que ce ne sera pas l’année prochaine (sourire) »