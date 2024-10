Lors de l’en­tre­tien accordé à la Nacion, le Serbe a forcé­ment parler de sa vie après le tennis et aussi de l’empreinte qu’il voulait laisser aux géné­ra­tions futures. Plus que son palmarès ou ces titres, le Serbe veut marquer l’his­toire d’une autre manière autour d’un certain état d’es­prit et aussi une forme de ligne de conduite.

« Je veux laisser un héri­tage qui survit. Bien sûr, je suis fier de mes réali­sa­tions au niveau mondial, mais j’ai­me­rais que mon prin­cipal héri­tage soit d’ins­pirer les jeunes à mener une vie plus saine à travers des acti­vités, des sports, en étant conscients de ce qu’ils font et, bien sûr, si je le peux, les encou­ra­geant à prendre une raquette et à jouer au tennis. J’aimerais qu’il y ait plus de joueurs de tennis car c’est un sport magni­fique qui peut apporter des choses posi­tives dans la vie »