La carrière de Flavia Pennetta a été riche que ce soit sur le court et et en dehors. L’ex‐joueuse italienne qui est aujourd’hui la femme de Fabio Fognini a donc vécu des périodes aussi diffi­ciles que celle que vit pour le moment Matteo Berrettini. Critiqué pour sa vie person­nelle et main­te­nant aussi pour ses perfor­mances qui ne sont pas dignes de son talent. Pour Flavia, pas de surprises, c’est toujours la même histoire.

« Le problème est toujours le même : lorsque l’on commence à gagner, les gens s’en­thou­siasment et pensent presque que tout est dû. Mais ce n’est pas comme cela que ça marche car le tennis est un sport très dur. Malgré tout, ce qui se dit sur vous peut faire très mal. Je vous le dis par expé­rience. On se sent respon­sable et cela pèse car les gens exagèrent et deviennent fous. Mon conseil est qu’il faut apprendre à laisser passer. Matteo a déclaré à juste titre qu’il était un garçon normal et que sa situa­tion était tout à fait normale. Il a tota­le­ment raison »