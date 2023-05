Dans une inter­view accordée au media Blick, l’an­cien coach de Roger Federer revient sur son passé avec le Maestro.

Interrogé sur les contacts qu’il peut avoir main­te­nant avec son ancien protégé, Lundgren dévoile une facette cachée du cham­pion suisse.

« On ne peut pas dire que Roger soit connu pour garder le contact. Mais cela me convient parfai­te­ment, je me réjouis à chaque fois que je le vois à la télé­vi­sion. En outre, j’ai récem­ment rencontré ses parents. Nous avons discuté pendant 20 minutes, c’était une belle expérience »