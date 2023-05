Les orga­ni­sa­teur des IS de Strasbourg ont eu la bonne idée d’in­viter Elina Svitolina. Après son entrée en lice réussie, Elina a expliqué qu’elle se sentait bien en Alsace où elle avait d’ailleurs triomphé en 2020.

Evidemment, vu l’in­ten­si­fi­ca­tion des combats dans son pays, elle a été ques­tionnée sur le fait de savoir si sa moti­va­tion variait suivant ce qu’il se passait en Ukraine.

« Depuis deux semaines, c’est très dur car cela s’in­ten­sifie dans ma région autour d’Odessa. J’ai eu ma grand mère derniè­re­ment, elle avait été réveillée par les bombes dans la nuit. De façon géné­rale, c’est bien sur très diffi­cile et j’ob­serve le fait que j’ai des hauts et des bas. Quelques fois je me demande pour­quoi je suis sur le court, et à d’autres moments, je prends conscience du rôle que je peux jouer dans ce conflit. Je peux en effet prendre la parole, mais aussi aider mes proches. C’est donc très variable »