Officiellement retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer en profite pour faire de nouvelles choses.

Cette année, il a co‐présidé le célèbre Met Gala à New‐York avec la chan­teuse Dua Lipa et les actrices Michaela Coel et Penélope Cruz. Et à cette occa­sion, il a enfilé son plus beau smoking tandis que sa femme, Mirka, a opté pour longue robe à plumes roses.

Le nouveau James Bond n’a toujours pas été désigné depuis le départ de Daniel Craig. Federer a peut‐être tapé dans l’oeil du direc­teur de casting avec ce look…

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem semble parfai­te­ment à l’aise dans ce nouveau rôle, loin des terrains. Et personne n’en doutait vraiment.

From Sketch to Style✍🏼 pic.twitter.com/SJzMQi9e68 — Roger Federer (@rogerfederer) May 1, 2023

La classe, tout simplement.