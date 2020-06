Lors d’un live sur internet, Serena Williams a abordé le sujet : chef d’entreprise puisque l’on sait que le championne américaine développe plusieurs projets et investit également dans des sociétés.

Cette fibre entrepreneuriale, elle l’a eu grâce à son papa comme elle l’a expliqué avec beaucoup de justesse. « Mon père n’a jamais fait d’études de marketing, il n’a pas de diplômes, il a appris par lui même. Mais je peux vous assurer que c’est un sacré négociateur. Il m’a toujours expliqué et impliqué lorsque l’on avait un gros contrat à signer. Je me rappelle d’une scène où j’étais à ses côtés lorsque l’on s’apprêtait à signer avec Puma. C’était très interessant. Tout cela me sert tous les jours, quand je fois faire des choix au sein de ma société. Je dirais même qu’au niveau business, mon père m’a tout appris »