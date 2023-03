Un docu­men­taire sur la carrière et la vie privée d’Alexander Zverev va bientôt voir le jour sur RTL+. A cette occa­sion, sa petite‐amie depuis l’au­tomne 2021, l’ac­trice et présen­ta­trice alle­mande Sophia Thomalla, a parlé de sa rela­tion avec le cham­pion olym­pique, dans des propos rapportés par Gala.

« Nous n’avons pas une vie simple ensemble. Alex, avec l’in­croyable quan­tité de sport qu’il pratique et la conti­nuité dans le travail qu’il doit subir encore et encore. Et ma vie est tout sauf continue. Elle n’est pas faite de roses rouges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je peux lui parler de tout, il est à l’écoute », a reconnu Thomalla.