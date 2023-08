Dominic Stricker, 128e mondial, est devenu en seule­ment un match, un nom que l’on retiendra de cet US Open 2023. En cause, l’exploit de sa victoire contre Stefanos Tsitsipas, 7e mondial. Le plus grand chan­ge­ment pour le jeune Suisse, qui l’a surement aidé dans sa victoire, concerne son régime alimen­taire. Il s’est confié à l’ATP Tour sur ses nouvelles habitudes :

« En dehors de la piste, tout est devenu beau­coup plus sérieux. Je n’ai pas fait de choses folles, mais j’ai changé mon régime alimen­taire : je mange moins de sucre, moins de chocolat et moins de choses de ce genre. J’ai beau­coup changé. Mon équipe le fait aussi, donc c’est génial de ressentir ce soutien de votre part. C’est génial de voir que mon corps est capable de supporter quatre heures de tennis de haut niveau. Je me sens mieux sur la piste que l’année dernière, mon jeu s’est amélioré. Je sais que si je continue à faire les choses de cette façon, mon clas­se­ment va aussi s’amé­liorer bientôt. »