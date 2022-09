Grâce à son deuxième titre du Grand Chelem de la saison décroché à l’US Open, après Roland‐Garros, ainsi qu’avec ses cinq autres trophées glanés à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome, Iga Swiatek est très large­ment en tête du clas­se­ment des joueurs et joueuses ayant gagné le plus d’argent en tournoi en 2022.

Avec pas moins de 9,2 millions de dollars de gains, la Polonaise devance faci­le­ment Carlos Alcaraz et ses 7,3 millions, Rafael Nadal (6,9 millions), Stefanos Tsitsipas (4,2 millions) ainsi que Novak Djokovic (4,2 millions également).

💰 Swiatek ne domine pas que le clas­se­ment WTA 👀#HomeOfTennis pic.twitter.com/vKTN1hPXFr — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 14, 2022

Une année très proli­fique donc pour la numéro une mondiale.