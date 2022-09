Après le fiasco de la journée de mardi où seule­ment 200 spec­ta­teurs étaient présents en tribunes pour la rencontre de Coupe Davis entre la Belgique et l’Australie, c’était à peine mieux ce mercredi à Hambourg pour le match entre l’Allemagne, pour­tant à domi­cile, et la France.

Jan‐Lennard Struff, tombeur de Benjamin Bonzi après une grosse bataille de plus de 2h, s’est exprimé en confé­rence d’après match sur cette absence criante de fans.

« Je n’étais pas effrayé parce que je l’ai vu. Vous pouviez recher­cher en ligne combien de billets avaient été vendus. J’étais plus choqué quand j’ai vu le prix du billet (65 euros minimum, ndlr). C’était le problème. Tout à fait compré­hen­sible que beau­coup de fans ne viennent pas parce que c’est bruta­le­ment cher. C’est dommage. Néanmoins, les fans qui sont ici et qui ont payé les billets m’ont très bien soutenu. Je suis très recon­nais­sant que beau­coup soient venus et aient fait beau­coup de bruit. »