Il y a de la tension dans l’air entre Iga Swiatek et Danielle Collins.

De passage en confé­rence de presse après sa défaite sur abandon face à la Polonaise en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris ce mercredi (6−1, 2–6, 4–1), l’Américaine a révélé ce qu’elle avait dit à son adver­saire sur le court dans un échange visi­ble­ment tendu.

« J’ai dit à Iga qu’elle n’avait pas besoin de manquer de sincé­rité à propos de ma bles­sure. Il y a beau­coup de choses qui se passent devant les caméras, et il y a beau­coup de gens qui ont beau­coup de charisme et qui sont d’une certaine façon devant les caméras et d’une autre façon dans les vestiaires. Personne n’a besoin d’être hypo­crite. Ils peuvent être comme ils sont. Je peux l’ac­cepter et je n’ai pas besoin d’être fausse. »