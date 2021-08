Sèchement battu en finale des Jeux olym­piques par Alexander Zverev (3–6, 1–6), Karen Khachanov est donc reparti de Tokyo avec une très belle médaille d’argent. Mais à l’écouter, le Russe aurait espéré mieux.

« C’était un honneur pour moi de parti­ciper aux Jeux olym­piques pour la première fois de ma vie. Je me suis battu toute la semaine pour mon pays, ma famille, mon équipe et j’ai donné tout ce que j’avais. Je suis partagé entre la souf­france d’être passé si près de l’or et la fierté du chemin parcouru et le fait d’avoir pu ajouter une médaille de plus pour mon pays. Merci beau­coup à tous ceux qui m’ont soutenu et fait confiance cette semaine. Cela signifie beau­coup pour moi », a déclaré le 25e joueur mondial qui sera à surveiller de près à l’US Open à partir du 30 août prochain.