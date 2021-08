Tête de série numéro 16 de l’ATP 500 de Washington, Frances Tiafoe était bien présent lors du media day où il a notam­ment déclaré qu’il espé­rait que Novak Djokovic ne réalise pas le Grand Chelem lors de l’US Open. Mais l’Américain a égale­ment parlé de lui et de ses ambi­tions au clas­se­ment ATP.

« Honnêtement, j’ai le senti­ment que je joue un excellent tennis cette saison et c’est dommage que la façon dont le clas­se­ment est orga­nisé main­te­nant ne reflète pas plei­ne­ment mon niveau. Le meilleur clas­se­ment que j’ai enre­gistré dans ma carrière est 29e mondial, mais cela ne me suffira pas puisque je me vois avec de sérieuses chances d’être parmi les 15 meilleurs joueurs au monde et même d’être parmi les 10 premiers. »