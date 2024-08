Déjà plusieurs forfaits de taille pour le Masters 1000 du Canada, qui se tiendra cette année à Montréal du 6 au 12 août prochain.

Après Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, autres demi‐finalistes aux Jeux Olympiques de Paris, c’est au tour de Lorenzo Musetti de logi­que­ment se retirer du tournoi canadien.

Finaliste à Umag juste avant les JO, et demi‐finaliste un peu plus tôt en juillet à Wimbledon, l’Italien a beau­coup gagné et aussi puisé ces dernières semaines.

Montreal update :

OUT : Musetti

IN : Borges

Next : Kecmanovic — Entry List Updates (@EntryLists) August 2, 2024

L’actuel 16e mondial fera logi­que­ment son retour sur le circuit lors du Masters 1000 de Cincinnati, du 12 au 19 août. Avec peut‐être une médaille olym­pique dans la besace.