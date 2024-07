En confé­rence de presse ce jour à Paris, Rafael Nadal a exprimé son senti­ment avant que les choses commencent.

« Londres et Tokyo m’ont manqué et cela m’a fait plus mal que de rater les Grands Chelems. Pékin 2008 est l’un des meilleurs souve­nirs de ma carrière. Je repré­sente toujours l’Espagne, mais aux Jeux, on a le senti­ment de faire partie d’une grande équipe. Vous remar­quez le soutien et vous vous sentez très aimé. Revenir avec une médaille au pays, c’est un senti­ment incroyable. Et oui, ce seront mes derniers Jeux. C’est pour­quoi j’ap­précie vrai­ment d’être à Paris. J’en suis heureux et pour être ici, j’ai dû traverser de nombreux moments diffi­ciles. Je le vois comme une récom­pense et cela vous rajeunit. Cela se passera bien ou pas, mais personne ne pourra m’enlever mon enthou­siasme. J’ai l’at­ti­tude et je travaillerai tous les jours »