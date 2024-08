Dans un tweet sympa­thique, Rafael Nadal a tenu à remer­cier Carlos Alcaraz mais aussi à l’en­cou­rager alors que Carlitos jouera sa demi‐finale face à Félix qui semble avoir retrouvé du punch. Digne succes­seur de Rafa, Carlos peut encore réaliser la saison parfaite. Face à Tommy Paul, il a encore démontré sa capa­cité à élever le niveau au moment du money time.

Gracias @carlosalcaraz por estos días que han sido fantás­ticos en muchos aspectos. Experiencia inol­vi­dable contigo y todo el equipo. Y, ahora, lo más impor­tante ; vamos Carlos a por la medalla, ya estás mas cerca después de la victoria de hoy, la puedes conse­guir. ¡Estamos todos… pic.twitter.com/dA4wtUiJ9V — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 1, 2024

« @carlosalcaraz pour ces jour­nées qui ont été fantas­tiques à bien des égards. Expérience inou­bliable avec vous et toute l’équipe. Et main­te­nant, la chose la plus impor­tante ; C’est parti Carlos pour la médaille, tu es plus proche après la victoire d’au­jourd’hui, tu peux l’avoir. Nous sommes tous avec toi ! »