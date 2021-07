Marketa Vondrousova ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à gagner aussi faci­le­ment face à la grande favo­rite de ces Jeux, Naomi Osaka (6–1, 6–4). Mais comme elle le dit, la pres­sion était certai­ne­ment trop forte pour la Japonaise.

« Je ne veux pas imaginer toute la pres­sion qu’elle a dû avoir aujourd’hui (mardi) et à chacun de ses matchs. D’une certaine manière, je sais ce que c’est que de jouer sous pres­sion, c’est vrai­ment dur, mais, cepen­dant, je ne pense pas qu’elle a joué un mauvais match non plus, elle s’est battue tout le match jusqu’à la fin, en gardant son calme et en donnant tout jusqu’au dernier point. »