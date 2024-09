Pour sa première parti­ci­pa­tion à la Laver Cup, Ben Shelton aura joué cinq matchs au total (deux en simple et trois en double). Et malgré la défaite de la Team World, l’Américain semble avoir apprécié l’ex­pé­rience. Il a d’ailleurs réagi en confé­rence de presse à certaines théo­ries du complot.

« Si la Laver Cup est truquée, je n’en ai pas encore été informé. Je n’ai reçu aucun scénario. Je pense que vous pouvez voir l’in­ten­sité que les joueurs ont mis ces jours‐ci, Sascha a fait face à une maladie samedi et a joué dimanche….. Carlos et Casper ont joué de façon incroyable. Carlos et Casper sont incroyables en double… Je n’ai jamais vu des joueurs de simple jouer aussi fort en double – je pense que c’est un exemple de ce que ce tournoi signifie pour nous », a déclaré le 17e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.