La légende John McEnroe s’est encore montré dithy­ram­bique au moment de s’ex­primer sur Carlos Alcaraz, tombeur samedi de Ben Shelton en deux sets à l’oc­ca­sion de la deuxième journée de la septième édition de la Laver Cup.

« Le plus authen­tique et le plus amusant chez lui, c’est la passion qu’il a pour le tennis et qu’il est capable de trans­mettre sur le court. Il est toujours capable de sourire sans se décon­cen­trer et il sait se sortir de situa­tions compli­quées avec beau­coup d’ha­bi­leté. J’aurais aimé avoir cela. Je pense que les vertus de Carlos sont uniques, on n’a jamais rien vu de tel », a déclaré celui qui officie en tant que capi­taine de la Team World pour la dernière fois.