Lors d’une céré­monie de prix dans sa région de Murcie, Carlos Alcaraz a fixé ses objec­tifs pour la saison prochaine et ils sont plutôt élevés même s’il a fait de l’Open d’Australie, une vraie priorité.

« Je souhaite que 2025 soit plus fort. Je suis un garçon très ambi­tieux et je veux plus et c’est sur l’Australie que je veux me faire tatouer même si mon père n’aime pas beau­coup ça. Être cham­pion là‐bas est mon objectif prin­cipal pour la saison prochaine » a expliqué Carlitos.

Revenu de New‐York, Carlos a débuté sa prépa­ra­tion mais il attend avec impa­tience les fêtes : « Je commence un dur mois d’en­traî­ne­ment, mais être à la maison pour Noël et le Nouvel An est merveilleux et me donne du répit »