La troi­sième et dernière journée de la septième édition de la Laver Cup a commencé par un double ce dimanche à Berlin.

Carlos Alcaraz et Casper Ruud affrontent Ben Shelton et Frances Tiafoe pour tenter de réduire l’écart entre la Team Europe et la Team World.

Et si Alcaraz a l’ha­bi­tude de réaliser les coups les plus magiques, c’est Ruud qui s’est distingué en trou­vant un angle presque impos­sible. « Choqué », Shelton a continué sa course… jusqu’aux vestiaires !

ÉNORME Casper Ruud qui renvoie Ben Shelton aux vestiaires. 😭pic.twitter.com/0BgDZjuvRd — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 22, 2024

Du vrai « show » à l’américaine.