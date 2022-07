Tu fais quoi Lucas Pouille ?

211ème au clas­se­ment ATP, Lucas Pouille n’a pas donné de nouvelles spor­tives depuis un bout de temps et l’on en vient à se demander quand on reverra le Nordiste sur un court.

Battu au 1er tour à Roland‐Garros et dans les deux chal­len­gers qu’il a joué par la suite, Lucas n’a pas repris la raquette en compé­ti­tion depuis le 13 juin. Jeune papa, il a décidé semble‐t‐il de se faire un break pour profiter de sa petite fille.

S’il nous avait redonné de l’es­poir en domi­nant Khachanov à Madrid, Lucas qui sort de périodes émaillées de bles­sures n’est pas parvenu pour l’ins­tant à retrouver un niveau digne de son talent.

Et du talent quand il est en forme Lucas en a à revendre. On ne reviendra pas forcé­ment sur ce fameux match à l’US Open face à Nadal en 2016, mais seule­ment sur l’Open d’Australie en 2019 car ce n’est pas si loin que ça..

Agé de 28 ans, Lucas peut encore avoir de beaux jours devant lui mais on peut aussi comprendre que si le corps ne suit plus, les efforts seront presque inutiles. Bref, on aime­rait savoir…